Havila Kystruten avlyser

Det har ikke kommet noen avklaring med hensyn til forsikring av Havila Capella og Havila Kystruten ser seg derfor nødt til å kansellere neste rundtur av hensyn til passasjerer reiser inn til Norge før ombordstigning, skriver selskapet i en børsmelding torsdag.

«Selskapet beklager sterkt konsekvensene for alle involverte parter og forsikrer om at alt som står i selskapets makt gjøres for igjen å kunne seile snarlig», heter det.

Per Sævik-familiens selskap er rammet av boikotten av det statseide russiske leasingselskapet GLTK, der to datterselskaper står bak finansieringen av Havilas kystruteskip.

(TDN Direkt)