Nytt gigantunderskudd for RCL

I første kvartal i 2021 endte underskuddet på 1,44 milliarder dollar, mens det i første kvartal i år endte på litt mer beskjedne 1,17 milliarder dollar. Cruiserederiet har nå tapt penger i ni kvartaler på rad og det akkumulerte underskuddet i løpet av denne perioden har dermed kommet opp i 12,2 milliarder dollar eller rundt 114 milliarder kroner med dagens vekslingskurs.

Omikron-smell

I tredjekvartalsrapporten i oktober i fjor skrev RCL at selskapet forventet å være cashpositive allerede våren 2022, og det at det ville bli et overskudd når regnskapet for 2022 gjøres opp. Det var imidlertid før omikronvarianten av coronaviruset skyldte inn over verden senhøstes 2021.

«Omikron har påført oss operasjonelle utfordringer som dessverre har tynget bestillingsvolumene på kort sikt. Tidspunktet for omikron var uheldig med tanke på bestillingene for første halvår 2022 og vi føre til at det vil gå noen måneder til før vi tjener penger igjen,» skrev RCL i 4. kvartalsrapporten for tre måneder siden.

Nå ser det imidlertid ifølge RCL langt lysere ut for aktørene i cruiseindustrien. RCL hadde ved utgangen av 1. kvartal 54 av 62 skip tilbake i full drift igjen og selskapet skriver i resultatrapporten at bookingnivåene har nådd nivåer som man ikke har sett siden 2019.