Utenriksdepartementet har avslått Havila Kystrutens søknad om å tegne forsikring for «Havila Capella».

Begrunnelsen er at det å kunne tegne forsikring i seg selv vil innebære at et formuesgode stilles til rådighet for den registrerte eieren som er listeført som sanksjonert også i Norge.

«Avslaget innebærer en fortsatt uavklart situasjon for "Havila Capella". På denne bakgrunn ser selskapet seg nødt til å kansellere den kommende rundturen langs kysten som skulle ha startet i Bergen 15. mai», heter det i en melding fra rederiet mandag kveld.

26. april meldte Havila Kystruten at utenriksdepartementet hadde gitt selskapet dispensasjon fra sanksjonsforskriften for å operere «Havila Capella» i seks måneder. Dispensasjonen innebar imidlertid ingen automatisk rett til å forsikre skipet.

(FA/TDN Direkt)