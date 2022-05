EU dropper krav om munnbind på fly

Det er EUs byrå for luftfartssikkerhet (EASA) og det europeiske smittevernbyrået ECDC som nå endrer sin anbefaling. Også på flyplasser vil kravet om munnbind bli opphevet. Endringen trer i kraft neste uke, sier EASA-sjef Patrick Ky i en uttalelse.

– For passasjerer og besetningsmedlemmer er dette et stort framskritt, sier han.

EU-myndighetene minner samtidig om at munnbind fortsatt er et av de beste virkemidlene for å unngå koronasmitte. Passasjerene bør oppføre seg ansvarlig og respektere valgene til dem som er i nærheten, understreker Ky.

– En passasjer som hoster og nyser, bør vurdere sterkt å bruke munnbind.

Mange andre koronarestriksjoner er allerede opphevet. Vaksinering og flokkimmunitet har gjort at pandemiens konsekvenser er blitt mye mindre merkbare.

Reglene for munnbind kan fortsatt variere mellom ulike flygninger og flyselskaper. Dette gjelder særlig på flyginger til land som har andre regler.

EU-myndighetene anbefaler at flyselskapene setter systemene for innsamling av ekstra passasjerinformasjon på «stand by». Dermed kan de raskt igangsettes igjen hvis det oppstår nye farlige virusvarianter eller reglene må innskjerpes av andre grunner.

