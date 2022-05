Bergen får flyrute til Lübeck

Hansabyen Bergen har lange historiske forbindelser med hansabyen Lübeck, som ligger øst for Kiel nord i Tyskland.

Nå har flyselskapet Lübeck Air rettet blikket mot Bergen og Norge.

Fra 23. mai får de to byene en direkte flyforbindelse med to ukentlige avganger.



Korresponderer

Flyselskapet vil konkurrere med Norwegian som flyr til Berlin, og Lufthansa som har avganger til München og Frankfurt fra Bergen.

Avganger til Lübeck blir mandag formiddag 10.25 og fredag kveld klokken 20.15. Flytiden er halvannen time.

Lübeck Air startet opp i 2019 som et innenriksselskap, men satser nå også på destinasjoner utenfor Tyskland. Steder de flyr til er blant annet kanaløyen Jersey, Bern i Sveits, Salzburg i Østerrike, Zadar i Kroatia og en rekke øyer i Middelhavet.

Ruten fra Bergen vil korrespondere med noen av de andre destinasjonene til flyselskapet.

FLYDIREKTØR: Jürgen Friedel i Lübeck Air satser både på turist- og forretningsmarkedet med den nye flyruten. Foto: Lübeck Air

Alene med ruten

Det finnes ingen direkteruter til nord-Tyskland fra Norge.

– Vi anser Bergen som en veldig spennende destinasjon, både for forretnings- og fritidspassasjerer, uttaler adm. direktør Jürgen Friedel i Lübeck Air i en pressemelding.

De som reiser mellom Bergen og Lübeck vil fly i en Embraer 190-maskin med plass til 100 passasjerer.

Ruten vil være tidsbesparende for de som skal til steder som Kiel, Wismar, Rostock og Hamburg. Sistnevnte by ligger under én times togtur fra Lübeck.

Frir til turister

Flyselskapet har også stor tro på at tyske turister som skal til Norge for å oppleve fjordene, og som kanskje skal seile med Hurtigruten fra Bergen og nordover, vil velge Lübeck Air.

Ruten vil være operativ frem til november.

Da vil selskapet gjøre en vurdering om de skal fortsette å fly gjennom vinteren eller om tilbudet gjenoppstår som en sommerrute i 2023.