Airbnb skal stenge sin innenlandske virksomhet i Kina, skriver CNBC mandag kveld.

I løpet av sommeren vil alle oppføringer på fastlandet i Kina fjernes fra Airbnb sine plattformer. Selskapet planlegger å fortelle nyheten til ansatte i landet allerede tirsdag morgen, i følge CNBC.

Airbnb lanserte formelt sin virksomhet på fastlandet i Kina i 2016 og har møtt sterk konkurranse fra Kinesiske konkurrenter. Kilder sier til CNB at segmentet allerede var kostbart og kompleks å drifte. Videre gjorde pandemien disse momentene verre.

Overnattinger i Kina har kun stått for omtrent 1 prosent av inntektene, til tross for stor satsing på markedsføring internt i landet, i følge CNBC.

Videre sier kilder til CNBC at kinesiske utreiser har vært en større mulighet for Airbnb og at selskapet heller vil fokusere på å tilby overnattinger for kinesere i utlandet.

Airbnb vil fortsette å ha et kontor med over hundre ansatte i Beijing, skriver CNBC.

Det siste året har aksjekursen til Airbnb falt over 30 prosent og vært tynget av et bredt salgspress innenfor teknologiaksjer. Likevel handles aksjen over kursen ved børsnotering på 68 dollar per aksje.

Virksomheten til Airbnb har kommet seg etter hvert som folk begynte å reise igjen, og selskapet har sett en økning i langtidsleie i år takket være de fleksible arbeidsordningene mange arbeidsgivere rullet ut under pandemien, skriver CNBC. Imidlertid har den kinesiske virksomheten hentet seg inn mye tregere ettersom Kina med jevne mellomrom har stengt ned i forbindelse med coronasmitte.