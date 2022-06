Hong Kong er verdens dyreste by å bo i for expats (en person som midlertidig eller permanent er bosatt i et annet land enn opprinnelseslandet). Byen troner øverst på listen for andre år på rad. Høyere priser, samt en sterkere valuta trekkes frem som årsaker, ifølge Bloomberg.

New York og Genève endte på andre og tredje plass i rangeringen, mens London kom på fjerde og Tokyo på femte, ifølge ECA International nye studie.

Høye leiekostnader er delvis grunnen til at London og New York endte blant topp fem, med leiepriser som steg henholdsvis 20 og 12 prosent fra i fjor.

Singapore holdt seg på 13. plass til tross for betydelige økning i pris for husleie, bensin og varer. Svekkelsen av Singapore-dollaren bidro til det, ifølge ECA.

Japanske byer falt alle ned i rekken etter at yenen svekket seg, mens kinesiske byer steg – med Shanghai og Guangzhou på henholdsvis åttende og niende plass – med en sterkere yuan.

København kom på 18. plass, ned fire plasser fra i fjor, mens Oslo kom på 19. plass, samme plassering som året før.

Verdens 20 dyreste byer for expats (med 2021-rangeringen i parentes) Hong Kong (2021-rangering: 1) New York, USA (4) Genève, Sveits (3) London, Storbritannia (5) Tokyo, Japan (2) Tel Aviv, Israel (7) Zürich, Sveits (6) Shanghai, Kina (9) Guangzhou, Kina (10) Seoul, Sør-Korea (8) San Francisco, USA (15) Shenzhen, Kina (12) Singapore (13) Beijing, Kina (16) Jerusalem, Israel (18) Bern, Sveits (17) Yokohama, Japan (11) København, Danmark (14) Oslo, Norge (19) Taipei, Taiwan (21) Kilde: ECA International





Her er flere av undersøkelsens funn:

Bensinprisene steg i gjennomsnitt 37 prosent sammenlignet med året før i alle byer, mens Beirut registrerte en økning på 1.128 prosent.

Tyrkias Ankara er den billigste byen i verden for expats, etter å ha falt fem plasser til 207. plass.

Krigen i Ukraina har bidratt til at matoljeprisene har steget i gjennomsnitt med 25 prosent i forhold til fjor, på tvers av byene i rangeringen.

Teherans drivstoffpriser var de billigste, hvor 1 liter bensin kostet 0,09 dollar.

I Hong Kong ble prisen på en kopp kaffe til 50 norske kroner, 1 liter bensin til 29 kroner og 1 kilo tomater til 110 kroner, brukt som eksempler på hvorfor det er den dyreste byen.

ECA International analyserer kostnadene på forbruksvarer og tjenester i mer enn 490 steder i verden. Overnattingsdata og leiekostnadene i områder som vanligvis bebos av utenlandsansatte vurderes også. Den nyeste rapporten rangerer 207 byer i 120 land.