Havila Kystruten tar rettslige skritt for å bli eier av Havila Capella

Havila Kystruten har tatt rettslige skritt for å bli formell eier av Havila Capella.

Skipet har vært ute av drift siden 12. april etter at forsikringsselskapene terminerte skipets forsikringer. Årsaken er at skipet leases av et selskap som eies av det russiske selskapet GTLK.

GTLK ble 8. april ført opp på EUs liste over sanksjonerte selskaper som følge av Russlands krigføring mot Ukraina. Havila får dermed ikke ansvarsforsikret Havila Capella så lenge skipet er eid av et russisk selskap.

Havila Kystruten går nå rettens vei for å tvinge frem et eierskifte av skipet.

– Det er viktig for oss å få overtatt eierskapet på Havila Capella. Vi har prøvd å finne en løsning med GTLK Asia, men den eneste løsningen de har fremmet er å innbetale skyldig beløp. Det vil være ulovlig for oss å utbetale skyldig beløp til et sanksjonert selskap. Vi ønsker å gjøre opp ved å betale inn det beløpet vi er skyldig GLTK Asia til en sperret konto. Beløpet vil bli utbetalt til GTLK Asia når sanksjonene oppheves, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten, ifølge en pressemelding.

Begjærer arrest og tvangsbruk

Havila Kystruten har flere ganger forsøkt å komme frem til en politisk løsning i Norge slik at de kunne operere skipet, men de har så langt ikke lykkes med dette.

16. juni ble det derimot innlevert en begjæring til Hordaland Tingrett om midlertidig arrest og tvangsbruk av Havila Capella.

– En begjæring om midlertidig arrest i og bruksrett av Havila Capella gjør det mulig å forsikre skipet i navnet til Havila Kystruten i påvente av at vi kan overta eierskapet, avslutter Martini.