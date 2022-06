Nordic Choice Hotels endrer navn

Petter Stordalens Nordic Choice Hotels gjør endringer, og bytter navn til Strawberry, ifølge en pressemelding søndag.

Navnebytte ble annonserte av Stordalen selv under talen hans på Vinterkonferansen på Friends Arena i Stockholm. Der ble det kjent at selskapet formelt vil bytte navn i løpet av 2023, og at hotellkonsernet skal videreføre sin multibrandingstrategi som betyr at konsernet skal fortsette å tilby ulike hotellkjeder tilpasset ulike målgrupper.

– Målet er å være den mest spennende reiselivsaktøren i hele Norden, og da må vi videreutvikle selskapet gjennom å bredde produktene og tjenestene våre som inngår i lojalitetsklubben og hotellkonsernet, sier Stordalen, og legger til at navnebyttet skjer for å markere skiftet.

Nordic Choice Hotels ble etablert gjennom 1990-tallet, og er i dag det største hotellkonsernet i Norge og Sverige. Totalt i Norden har selskapet 214 hoteller i fem land, inkludert Baltikum, 3000 leiligheter gjennom Strawberry Living og nærmere 15.000 ansatte.

– Vekst ligger i selskapets DNA, og for at vi skal fortsette den fantastiske veksten vi har hatt de siste 25 årene, kreves det endring, sier Stordalen.