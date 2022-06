Siden 12. april har Havila Kystrutens «Havila Capella» ligget til kai i Bergen etter at forsikringsselskapene terminerte forsikringsavtalene på skipet på grunn av EUs sanksjoner mot det russiskeide leasingselskapet GTLK Asia.

Nå er det klart at skipet igjen kan seile, og skal være tilbake i rute fra 28. juni.

Sjøfartsdirektoratet har ifølge rederiet utstedt gyldige sertifikater for skipet. Som følge av dette har rederiet fått en gyldig ansvarsforsikring fra Assuranceforeningen Skuld.

Tidligere var det Gard som sto for denne forsikringen.

Det lyktes ikke Finansavisen å få noen kommentar fra Gard til skiftet av forsikringsselskap torsdag.

Må refinansiere

Havila Kystruten har de seneste månedene jobbet for å få overta eierskapet av skipet og søsterbåten «Havila Castor» fra russiske GTLK.

Foreløpig har Tyrkias største bank, Türkiye İş Bankası, gitt lån til «Castor», som har seilt i Kystruten siden mai. Banken har tinglyst en pantobligasjon på 55,2 millioner euro, tilsvarende nær 580 millioner kroner, i skipet.

Dette lånet forfaller imidlertid til betaling i juli, så innen den tid må Havila Kystruten finne en alternativ finansieringsløsning.

Midlertidig arrest

For å tvinge frem et eierskifte for «Havila Capella» er det levert inn en stevning til High Court of England & Wales i London.

I en begjæring til Hordaland tingrett 16. juni krevde rederiet midlertidig arrest og tvangsbruk av «Havila Capella» og fikk få dager etterpå medhold.

– Vi har gjennom kjennelsen fra Hordaland tingrett fått rollen som bestyrer av «Havila Capella», med alle rettigheter som en registrert eier har, sier adm. direktør Bent Martini i Havila Kystruten.