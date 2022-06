Flygigant kansellerer 2200 flyvninger i Europa

Bloomberg melder om at Lufthansa kansellerer 2200 flyvninger etter at en ny bølge av kronaviruset har inntruffet europeiske land.

Dette har gjort det europeiske reisekaoset desto verre, der den første sommeren med gjenåpnet samfunn har løftet reiselysten hos mange. Tidligere denne måneden har Lufthansa kansellert 900 flyvninger, både lokalt i Tyskland og til destinasjoner i resten av Europa.

Flere hjemme fra jobb

Den nye smittebølgen hevdes å være mindre farlig enn tidligere smitteutbrudd. Samtidig gjør utbruddet at mange må ha hjemmekontor, også flere ansatte i flybransjen.

Reisekaos har preget Europa etter en etterspørselseksplosjon etter å reise mellom land. Mange flyselskaper kuttet drastisk i arbeidsstaben under pandemien for å kutte kostnader, og det kan hevdes at mange av flyselskapene ikke var klar for den plutselige etterspørselsøkningen.

Det faktum at mange ansatte i flybransjen krever høyere lønn for å holde tritt med inflasjonen gjør vondt verre for flyselskapene. Streik truer allerede flere internasjonale flyselskaper som Ryanair, IAG og British Airways.