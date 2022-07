Airbnb forbyr fester permanent

Airbnb, som driver en nettbasert markedsplass for overnatting og ferieutleie, kunngjorde tirsdag at de vil gjøre forbudet mot fester i utleiehjem permanent. Airbnb innførte et midlertidig forbud mot fester i august 2020, skriver Reuters.

Ifølge Airbnb har antall festklager falt med 44 prosent siden forbudet tredde i kraft.

Festforbudet ble egentlig innført for å stoppe spredningen av covid-19, men ettersom det førte til et kraftig fall i antall klager som har kommet fra uautoriserte fester har selskapet nå bestemt seg for å gjøre permanent.

– Dette er et problem hvor jeg ikke vet om jeg vil si at det finnes en mållinje, sier Ben Breit, en talsperson for Airbnb. Ifølge Breit vil selskapet fortsette å jobbe for å løse problemet, selv etter den permanente regelendringen.

Over 6.600 utestengt

Et området Airbnb derimot blir litt løsere i snippen på er antall personer. Ifølge Reuters har selskapet fjerne grensen på maks 16 personer, slik at større boliger som er oppført på markedsplassen kan bookes med fullt belegg.

Den regelendringer kommer etter at Airbnb i 2019 innførte nye strengere grenser og forbud mot såkalte «festhus» som skapte vedvarende bråk i nabolaget.

Ifølge Arbnb ble over 6.600 gjester og noen verter utestengt i 2021 på grunn av forsøk på å bryte festforbudet.