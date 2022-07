DN: Nye krav i SAS-forhandlingene

Pilotenes fagforening skal ifølge Dagens Næringsliv ha krevd overta kollektivavtaler for hele SAS-konsernet.

Slik som SAS er satt opp nå, så vil underselskapene SAS Link og SAS Connect ikke omfattes av en eventuell streik. Det er pilotene i disse selskapene fagforeningen ønsker at skal inngå i forhandlingene, og derav overta forhandlingsretten til alle pilotene som flyr under SAS.

Kjernen i konflikten med pilotene er opprettelsen av to bemanningsselskaper, og hvor rundt 560 piloter mistet jobben ved pandemiens utbrudd. Datterselskapene SAS Link og SAS Connect skal ta over flyene og fylles med nye piloter.

Ifølge SAS pilotene prøver SAS å omgå forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake, mens SAS aviser dette og mener de forholder seg til alle inngåtte avtaler.

– Vi jobber på, forhåpentligvis fra begge parter, for å finne løsninger, sier leder i SAS Norges flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvang, til NTB.

Han kan ikke kommentere hva som skjer i meklingen.

– Det jobbes iherdig. Det jobbes langs mange spor. Vi håper inderlig, inderlig å komme til en løsning, sier forbundsleder i Norsk flygerforbud Aleksander Wasland til VG.

Han vil ikke si noe om sjansen for at det blir streik, eller for at meklingen lykkes.

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Meklerne må kommentere status på forhandlingene, sier han.

Forhandlingsfristen i meklingene mellom pilotene og SAS går ut ved midnatt til lørdag.

Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å legge ned arbeidet. Det er også blitt anslått at en streik kan komme til å ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge TT.