Bemanningskrise: – Vi ansetter hvem som helst

Hotellbransjen befinner seg i en bemanningskrise og flere topphoteller ansetter nå arbeidere uten erfaring og med tom CV.

Tusenvis av reiselivsansatte forlot bransjen som følge av pandemien. Veldig mange valgte å ikke returnere.



Ledere i bransjen innrømmer at de blir straffet etter mange år med underbetalte ansatte. Hotellene sliter nå med å møte reiseetterspørselen etter pandemien.

Europas største hotelleier Accor mangler 25.000 arbeidere og ser seg nødt til å rekruttere folk som har null erfaring, ifølge Reuters.

– Denne helgen har vi intervjuet folk uten CV, ingen tidligere jobberfaring, og de blir ansatt innen 24 timer, sa adm. direktør Sebastien Bazin i Accor til avisen.

Starter på bunnen

De nye arbeiderne får seks timers opplæring og må lære resten i jobben, sa Bazin videre.

Personalmangel er spesielt kritisk i Spania og Portugal, der turisme stod for 13 og 15 prosent av den økonomiske produksjonen før pandemien.

Hotelleiere der tilbyr høyere lønn, gratis overnatting og fordeler som bonuser og helseforsikring.

«Mange ansatte har bestemt seg for å gå til andre sektorer, så vi starter en bransje fra bunnen av og vi må kjempe for talenter,» sa Gabriel Escarrer, adm. direktør for den spanske hotelleieren Melia.

– Har vært blinde

Krisen gjenspeiles også i europeiske barer og restauranter – de etterlengtende kundene er tilbake, men de sliter å servere de.

Spanias cateringindustri mangler 200.000 arbeidere, og portugisiske hoteller trenger minst 15.000 flere mennesker for å møte økende etterspørsel, ifølge nasjonale tall.

«Løsningen vil helt sikkert være å øke lønningene,» sa Jose Luis Yzuel, fra foreningen for cateringtjenester.

Det gjøres forsøk på å lokke arbeidere tilbake. I Spania økte barer og restauranter arbeidernes lønn med nesten 60 prosent i første kvartal sammenlignet med et år tidligere, ifølge offisielle data.

KRISE I BRANSJEN: Her fra et hotell i Barcelona. Foto: AFP

Reiselivsnæringen er fortsatt den sektoren som betaler ansatte minst, rundt 1.150 euro, nesten 12 tusen norske kroner, pr. måned i Spania.

Tidligere har industrien verken betalt nok eller fokusert på å utvikle ansatte.

«Halvparten av problemet er at vi har vært blinde, vi har ikke tatt hensyn til mennesker og sannsynligvis underbetalt dem alt for lenge,» sa Bazin.

«Så det er en vekker.»