Rekord for norsk feriefavoritt – 79 prosent inflasjon

Inflasjonen i Tyrkia steg til 79 prosent i juni. Dette er det høyeste som er målt de siste 25 årene.

Den årlige inflasjonsraten var 78,62 prosent for juni, som oversteg estimatene ifølge CNBC.

De økte konsumprisene har vært et hard slag for 84 millioner innbyggerne. CNBC skriver at situasjonen ikke ser ut til å bedre seg i nærmeste fremtid på bakgrunn av krigen i Ukraina. Dette har førs til skyhøye priser på spesielt energi og matvarer, samtidig som den lokale valutaen lira har depresiert kraftig.

Transportpriser gjorde et kjempehopp med 123,7 prosent oppgang, samtidig som mat og ikke-alkoholholdig drikkevarer opplevde en prisøkning på 93,93 prosent fra samme måned i 2021.