Jakter 2,1 milliarder til ny englandsbåt

Ikke siden høsten 2008 har det gått skip i rute mellom Bergen og Newcastle. Flere har siden prøvd å stable et tilbud på bena uten å lykkes, men nå planlegger oppstartsselskapet Bergen Cruise Line et skip som skal stå klart til 2026, skriver Bergensavisen.

Overfor lokalavisen anslår gründer Jan Harald Berg at prosjektet vil behøve 2,1 milliarder kroner. En pengejakt selskapet håper å begynne til høsten og sluttføre i løpet av 2023.

Når pengene er på plass er neste post på programmet å finne et byggeverft som kan ha skipet klart til 2026. Skipet, som er designet av Fosen Design skal ha en passasjerkapasitet på 2.380 og et mannskap på 200.

– Vi har holdt på med denne båten i fem år nå. Skal vi klare å få den på plass finansmessig, må den ha en cruiseklasse som folk vil reise med, samtidig som den er verdens grønneste, sier Berg til BA.

Kvalitetsmessig trekker Berg frem Color Lines Fantasy-båter som et forbilde, og foreløpig planlegges dte for LNG-motorer og batteri for å kutte utslippene med 50 prosent sammenlignet med de gamle englandsbåtene til DFDSm skriver BA.

Ønsket er at ruten kan gå hele året, med avgang to til tre ganger i uken.