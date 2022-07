Her gjemmer de russiske superyachtene seg

«My Solaris» forlot Barcelona i mars og har ligget til kai i Yalikavak ved Tyrkias kyst siden 4. april.

LUKSUS: Abramovichs «My Solaris» er verdt 600 millioner dollar og har 48 lugarer over åtte dekk. FOTO: AFP

«The Eclipse» har vært i farvann nær byen Gocek i det sørvestlige Tyrkia siden slutten av april. Den kom først til Tyrkia i slutten av mars fra den karibiske øya St. Maarten.

GJEMMESTED: Her ligger yachtene til de russiske oligarkene. Spire Maritime

I fjor var historien en annen. Da seilet yachtene mellom Saint-Tropez, Barcelona og Cannes. Blant stoppene underveis var Saint-Jean-Cap-Ferrat, en halvøy for milliardærer ved siden av Nice.

Nylig signerte også en amerikansk dommer en arrestordre for to av Abramovich privatfly. Nå har milliardæren hyret inn advokater som han betaler opptil 1.900 dollar i timen for å forsøke å bestride ordren.

Populært gjemmested

Tyrkia har blitt et populært gjemmested, da det er et av få land som ikke beslaglegger russiske eiendeler.

– Sanksjonerte russiske oligarker er velkomne som både turister og investorer, så lenge deres aktiviteter er lovlige, sa den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu i slutten av mars.

Nikkelkongen

«Nirvana», knyttet til Russlands «nikkelkonge» Vladimir Potanin, har ligget ved havnen i Dubai siden mars. I fjor cruiset superyachten, verdt 300 millioner dollar, rundt Adriaterhavet langs Kroatias kyst, og stoppet ved Pula og Vodice, samt øya Vis.

Sist uke kunngjorde Storbritannia sanksjoner mot gruvemilliardæren, som er Russlands nest rikeste mann og har en nettoformue på rundt 37 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Seychellene

«Sea Rhapsody», knyttet til sanksjonerte Andrey Kostin, ankom Seychellene i Det indiske hav i begynnelsen av mars og har ikke dratt siden.

DYR I DRIFT: «Sea Rhapsody» har en prislapp på 65 million dollar, og estimeres å ha en årlig driftskostnad på 6,5 millioner dollar. Wikimedia

For et år siden kjørte den rundt i Sør-Italia, og tilbrakte mesteparten av sommeren i nærheten av Napoli og Capri.