Flyanalytiker: – SAS vil være i full drift etter to dager ved eventuell streikeløsning

– Pilotene og flyene er jo per nå på sine baser. De må ut til destinasjonene før det er normalt igjen, men alt ligger til rette for at de kan sette i gang så snart streiken er over, sier Andersen til NTB.

Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og ekspert på luftfart og flyselskaper.

– Det er i alles interesse å komme i gang raskt så snart streiken er over. Selskapet taper masse penger på dette. Det er jo i denne sesongen, med folk som drar på ferie, at SAS tjener mye penger med sine stappfulle fly, sier Andersen.

Mandag hadde pilotforeningene i SAS et møte med Riksmekleren om status i forbindelse med streiken. Den er fortsatt helt fastlåst, opplyste riksmekleren, som varsler flere møter gjennom uken.

– Fare for konkurs

Mandag forrige uke gikk 900 SAS-piloter i Danmark, Sverige og Norge ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene med selskapets ledelse.

Partene er uenige om ansettelsesforholdene etter at SAS opprettet to bemanningsselskaper under pandemien, samt at selskapet permitterte 560 piloter.

– Det har vært mye rot med SAS, kanselleringer og dårlig kommunikasjon. For meg er det liten tvil om at SAS ville vært i en vanskelig situasjon selv uten pilotstreik. Vi får bare se, for det er reell fare for at SAS går konkurs som følge av streiken, sier Andersen.

SAS-pilotene kjemper for å få tilbake jobbene sine. Ledelsen vil at de skal ansettes på nytt, men i bemanningsselskapene. For pilotene betyr det lavere lønn, flere arbeidstimer i uken og endringer i sesongjobbingen.

SAS-ledelsen peker på at selskapet ikke er konkurransedyktig dersom pilotene får fortsette med dagens tariffavtaler, blant annet fordi flymarkedet er i endring. I tillegg har selskapet 57 milliarder svenske kroner i gjeld og er avhengig av å tjene penger og få nye investorer for ikke å gå konkurs.

Tusenvis er strandet

Så langt har streiken ført til at nesten 1.300 flygninger i Norge har blitt kansellert, og det anslås at rundt 45.000 passasjerer rammes daglig.

Streiken er også anslått å koste mellom 100 og 130 millioner kroner daglig.

Reiseselskap som har avtaler med SAS, har opplyst at flere tusen reisende fremdeles er strandet og ikke kommer seg hjem fra sine ferier i utlandet. Reiseselskapene sier dessuten at det er nærmest umulig å finne erstatningsfly på grunn av mangelen på fly i Europa.

Mener SAS' rykte er skadd

SAS' rykte for å alltid være pålitelige er noe skadd som følge av streiken, mener flyanalytiker Andersen videre.

Han legger derimot til at folk har korttidshukommelse for slikt og peker på Norwegian-streiken i 2015.

– Det var masse bråk da, men det var glemt 14 dager senere, sier Andersen.

SAS har ikke besvart NTBs henvendelser.

