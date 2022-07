Flyselskaper inngår samarbeid

De to flyselskapene har signert et såkalt intensjonsavtale. Dette skal innebære at de skal utvikle et strategisk samarbeid om billetter, samt at passasjerene skal få mulighet til å reise sømløst med begge selskapene.

Det opplyses om at samarbeidet er et resultat av flere måneder med dialog mellom selskapene, og at det har som mål å skape synergier.

I børsmeldingen skrives det at samarbeidet skal gjøre det enklere å reise innad i Norge, og at det skal komme til fordel for selskapenes kunder. Norwegian og Widerøe vil også samarbeide med å utvikle en mer bærekraftig drift for å redusere det tunge klimaavtrykket som er forbundet med flyvirksomhet.

Børsmeldingen ga imidlertid ingen store utslag i aksjekursen til Norwegian, som i 15-tiden tirsdag var opp 0,44 prosent.

Fornøyde

Adm. direktør i Norwegian Geir Karlsen uttaler at han er fornøyd med det inngåtte samarbeidet.

– Jeg er veldig fornøyd med den nye avtalen vi har inngått med Widerøe. Målet vårt med det nye samarbeidet er at kundene til begge selskaper skal få bedre reiseopplevelser, skriver Karlsen.

Adm. direktør i Widerøe Stein Nilsen mener samarbeidet vil bidra til å skape flere reisemuligheter.

– Denne avtalen vil gjøre det mulig for kunder av Norwegian og Widerøe å kombinere flyvninger med begge selskapene både i og utenfor Norge. Kombinasjonen av vårt nettverk i Norge og Norwegians nettverk i Europa vil skape mange nye reisemuligheter for våre felles kunder, skriver Nilsen.