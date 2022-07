SAS-streiken er over

– Da har vi i natt nådd en enighet. Streiken er over. Vi kommer til å gjenoppta arbeidet i morgen, kunngjorde Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen til pressen i 3.20-tiden natt til tirsdag.

Han og SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs kom sammen med den etterlengtede nyheten utenfor Näringslivets Hus i Stockholm, der partene har forhandlet intenst i seks dager.

– Vi har etter lange, harde forhandlinger endelig fått en avtale, fortsatte Lindgren.

– Jeg er veldig glad for at vi endelig kan gå ut herfra med en signert avtale. Jeg er også glad på passasjerenes vegne at vi fra i morgen kan gjenoppta flygingene, sa Hernæs.

Om lag 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark har streiket siden mandag 4. juli.

Glad

– Jeg er glad for at vi nå er blitt enige med alle de fire pilotforeningene i SAS Scandinavia og at streiken er avsluttet, sier SAS-sjef Anko Van der Werff i en pressemelding fra selskapet.

– Endelig kan vi gjenoppta vanlig drift og fly våre kunder på deres etterlengtede sommerferier, fortsetter han, og legger til en beklagelse til SAS' kunder for problemene streiken har skapt.

Det er ventet at det vil ta noen dager før SAS' flyginger er i normal drift igjen.

– Jeg har full forståelse for den situasjonen som vi har satt våre passasjerer i. Vi må bare sette en sluttstrek her og jobbe for å få tilliten tilbake, sa Hernæs til VG utenfor Näringslivets Hus.

450 får jobben tilbake

– Det har vært en ekstraordinær og svært krevende forhandling, men vi har nå kommet fram til en avtaleløsning som vil få slutt på streiken, skriver Norske SAS-flygeres forening og Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

De skriver at avtalen som er på plass med SAS sikrer at 450 piloter som ble oppsagt, nå er sikret gjenansettelse i selskapet.

Avtalen mellom SAS og pilotforeningene er på fem og et halvt år. I Norge er det vanlig at tariffavtaler varer i to år. Avtalen skal nå stemmes over av medlemmene i pilotforeningene.