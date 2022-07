Norske hotell på bedringens vei

Samtidig er det store lokale variasjoner, viser de foreløpige tallene fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert.

Tallene viser blant annet at i ni av tretten større norske byer var den nominelle romprisen høyere i første halvdel av juli i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det er Lillehammer som hadde størst rombelegg – altså prosenten solgte rom av antallet tilgjengelige rom – med 83 prosent. Kristiansand følger like bak med et belegg på 80,2 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Stavanger med 54,6 og nederst Haugesund med et belegg på 39,3 prosent.

Kristiansand hadde klart høyest pris per rom i første halvdel av juli, med 2.123 kroner. Oslo og Bergen følger bak, men her er prisen langt lavere – 1.283 og 1.280 kroner. Hamar og Haugesund har lavest rompris med 907 og 882 kroner.

NTB