Flypassasjerer krevde pizza betalt – fikk 5.000 kroner

Ifølge bransjenettstedet Flysmart24 skulle de to reise fra Oslo til Trondheim med Flyr i januar. Flyet returnerte til Oslo lufthavn fordi svært dårlig vær gjorde at kapteinen vurderte det som utilrådelig å lande på Trondheim lufthavn.

De reisende ble innlosjert på hotell og fikk i tillegg matkuponger på 150 kroner hver. De to kjøpte pizzaer for 190 kroner stykket og krevde det overskytende refundert av Flyr. Selskapet mente imidlertid at 150 kroner hadde vært nok og avviste kravet.

Transportklagenemnda for flyreiser behandlet saken. Nemnda slo fast at de to ikke bare hadde krav på ekstra penger til mat, men også kompensasjon for forsinkelsen. De ble tilkjent 250 euro hver.

Nemnda grunngir avgjørelsen med at flyselskapet ikke har lagt fram rapporter eller logger som viser hva som skjedde med det konkrete flyet, men vist til en værrapport som forteller at flyplassen ble stengt senere på kvelden på grunn av vind, skriver Flysmart24.

(NTB)