Hurtigruteskip gikk på grunn i Sognefjorden – uvisst om skipet tar inn vann

– Vi er kjent med at en båt har grunnstøtt i Steinsundet, opplyser redningsleder Per Hogneland ved Hovedredningssentralen (HRS) til TV 2 , som meldte om hendelsen først.

Alle nødetater og HRS er på stedet. Hendelsen fant sted i Ytre Steinsund i Sognefjorden.

– Vi har ingen informasjon om at den tar inn vann, og vi har heller ingen indikasjon på at noen er skadd, sier Hogneland til kanalen.

HRS ble varslet om hendelsen klokka 09.05.

Mistenker hull på ballasttank

Kommunikasjonsrådgiver Anja Bakken i HRS vet ikke om skipet tar inn vann, men sier at skipet rapporterer at de mister vann.

– De mistenker de at skipet har fått slått hull på en ballasttank. Det skal ikke ha noe å si for skipets stabilitet. Det ligger stabilt, og det er greie værforhold, sier Bakken til Aftenposten.

Hun sier de planlegger å få ut dykkere som kan undersøke skadene.

67 personer om bord

I en pressemelding fra Hurtigruten skriver de at skipet ikke er i ordinær drift, og at det ikke er passasjerer om bord. Hovedredningssentralen opplyser til Dagbladet at det er 67 personer om bord. 14 av disse skal være serviceansatte.

– Skipet ligger stabilt, og slepeassistanse er tilkalt. Motor og fremdriftssystem fungerer, og kapteinen har kontroll over situasjonen, opplyser Hurtigruten.

Ifølge VG planlegger politiet en mulig evakuering av skipet om nødvendig.

Opprettet sikkerhetssone

Politiet har samtidig opprettet et ferdselsforbund rundt Hurtigruten.

– Det er nå ikke lov til å kjøre inn i sundet der Hurtigruten ligger, opplyser operasjonsleder Tom Johannesen i Vest politidistrikt til NRK.

Politipatruljer fra land og vann er sendt til Sollund for å kunne ta imot evakuerte fra Hurtigruten dersom det blir aktuelt.

– Foreløpig har ikke kapteinen på fartøyet vurdert evakuering, sier operasjonsleder Johanessen.

Ifølge sporingstjenesten MarineTraffic har skipet stoppet opp. Ifølge tjenesten var skipet på vei fra Hareid i Sunnmøre til Bergen. Skipet har en kapasitet på 590 passasjerer. Det er 122 meter langt og 23 meter bredt og ble bygget i 1993.

(NTB)