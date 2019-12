Midelfart om Epstein: – Var i forretningsmessig bekjentskapskrets

– Jeg hadde penger plassert hos Bear Sterns under hans ansvar på midten av 90-tallet da jeg studerte i New York. Han inngikk i en felles forretningsmessig bekjentskapskrets. Jeg har ikke hatt noe med ham å gjøre siden 96/97, skriver Celina Midelfart i en melding til Dagens Næringsliv.

Svaret kom etter at DN mandag spurte henne om flylogger, som plasserer henne på flyet til den nå avdøde, overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein en rekke ganger i 1996 og 1997.

Epstein ble for første gang etterforsket i 2006, flere år etter at Midelfart sist hadde kontakt med han.

Se og Hør melder tirsdag at FBI ønsker å snakke med Midelfart om hennes forbindelse til Epstein.

I forbindelse med at amerikanske påtalemyndigheter nå etterforsker Epstein-saken, ønsker de kontakt med alle som har hatt noe med Epstein å gjøre gjennom årene.

– FBI ønsker å snakke med Celina Midelfart. Vi prøver fortsatt å spore opp informasjon om Epstein, sier en agent til Se og Hør.

Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel. Epstein ble pågrepet i juli i år, tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok sitt eget liv i fengsel før denne saken kom opp for retten.

