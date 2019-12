Fjellinjen nekter å fakturere riktig eier for bompenger

Det er ikke nok å fjerne bombrikken når man selger bilen. Det fikk Runar Berthelsen merke da han solgte sin 2017-modell Maserati Levante. På to måneder har Fjellinjen fakturert ham for nær 5.761 kroner for bompasseringer gjort av ny eier.

– Jeg har fått faktura på 2.925 kroner for september og 2.836 kroner for oktober. Fjellinjen fakturerer meg fordi AutoPASS-avtalen fortsatt står på meg, mens ny eier bare avviser meg og sier at han ikke er interessert i å betale, sier Runar Berthelsen til Finansavisen.

Bilen ble solgt i slutten av august for 860.000 kroner gjennom Pro Autosalg i Oslo.

Kjøperen driver suksessrik bilbutikk i Vestby, men skal bruke bilen privat.

BILTABBE: Runar Berthelsen har måttet betale bompengepasseringer for den nye eieren av hans gamle Maserati Levante. Foto: Privat

Ikke lov å fakturere riktig person

– Når det foreligger AutoPASS-avtale er vi forpliktet til å fakturere den som står på avtalen. Hvis det ikke foreligger avtale fakturerer vi eier av kjøretøyet, sier kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen til Finansavisen.

I dette tilfellet hadde Berthelsen AutoPASS-avtale som ikke ble sagt opp, og ny eier har ikke registrert avtale på seg selv.

– Reglene er utarbeidet av Statens vegvesen og praktiseres likt av alle bomselskapene i Norge, sier Nordahl.

– Årsaken er at man ved en AutoPASS-avtale skal kunne betale bompasseringer for biler man ikke nødvendigvis må eie.

– I dette tilfellet har bilen fått ny eier som naturlig nok bør betale for sine passeringer. Er ikke Fjellinjen interessert i at riktig person betaler?

– Jo, absolutt, men vi har ikke lov, eller har ikke mulighet til å fakturere på nytt etter at vi allerede har fakturert avtaleparten.

Den som kjører bør betale. Det er jeg enig i Håkon Nordahl, Fjellinjen

– Ikke den første saken

– Hvis Fjellinjen allerede har rett til å fakturere reell bileier så er det vel ikke slik at denne retten bortfaller bare fordi en vanlig borger tegner et abonnement?

– Jeg skjønner perspektivet, men AutoPASS-avtalen gjør at vi kan fakturere deg som kunde uavhengig av om du er bileier.

– Er du enig i at det er den nye eieren av en bil som bør betale bompengepasseringer etter at en bil er overdratt?

– Ja, den som kjører bør betale. Det er jeg enig i. Men vi har ikke anledning til å fakturere på nytt hvis det allerede er belastet.

– Er det ikke ganske normalt i Norge å kreditere en faktura hvis en annen person burde fått den?

– Som sagt er vi pålagt av Statens vegvesen å bruke ett system. Jeg har forståelse for at man tror det bare er å ta ut brikken, men vi informerer på vår nettside og i andre kanaler.

– Dette er ikke den første saken vi har som er slik. Dette er en problemstilling som vi er oppmerksomme på, og det kommer en ny systemløsning i 2020 der vi håper at vi får en bedre løsning slik at man slipper dette, og der vi fakturerer den som burde hatt avtalen på det aktuelle tidspunktet, sier Nordahl.

Jeg har selv betalt bompasseringer for en Audi i tre år på vegne av en annen bileier Waseem Choudhry, bilkjøper og bilforhandler

Kjøper er bruktbilselger

Kjøperen av Berthelsens Maserati er ingen hvem-som-helst, men Waseem Choudhry, som driver bruktbilforretningen Auto Consulting i Vestby, som han har bygget opp fra en omsetning på 354.000 kroner i 2015 via 14,7 millioner i 2016 og 20,5 millioner i 2017 til 29,2 millioner i 2018. Selskapet markedsfører seg som en «seriøs biloppkjøper» som driver «Kjøp og salg av bil på en trygg måte».

– Kunden er pliktig til å si opp AutoPASS-avtalen sin selv. Jeg har selv betalt bompasseringer for en Audi i tre år på vegne av en annen bileier, sier Choudhry til Finansavisen.

– Men dette gjelder ditt kjøp av en Maserati.

– Ja, og saken er hos Forliksrådet. Jeg er lurt. Ingen fortalte meg at dette var en konkursbil som var i dårlig stand med skraper på felgene, løse knapper, dårlig girkasse og slitte bremseskiver.

– Er det derfor du ikke vil betale bompasseringer?

– Jeg har forsøkt å registrere hos Fjellinjen, men det går ikke fordi selger ikke har sagt opp, sier Choudhry.

– Jeg skal betale

– Men det er jeg som har kjørt, og jeg skal betale, men han har ikke villet sende meg fakturaene. Jeg har sagt til ham at det var greit, men at jeg først måtte få svar på noen spørsmål.

– Så du vil ikke betale bompasseringene før du har fått svar på spørsmål om bilens tilstand?

– Ja, han burde ha fortalt meg historikken, men han sier at jeg må forholde meg til bilbutikken som sto for salget av bilen.

Senere ringer Choudhry tilbake og informerer om at han nå vil betale for bompasseringene uansett så fort han får tilsendt fakturaene.