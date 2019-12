TV Vest straffes av Medietilsynet for å ha vist politisk reklame

Den Rogaland-baserte TV-kanalen TV Vest er ilagt et gebyr på 10.000 kroner for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp, opplyser Medietilsynet i en melding.

«Politisk tv-reklame er forbudt etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbruddet», sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet i meldingen.

Tidligere i høst ble det kjent at TV Vest hadde vist reklame for Fremskrittspartiet og Sosialliberalt Parti før kommune- og fylkestingsvalget, og Medietilsynet varslet da kanalen om sanksjon.

Nå er det bestemt at kanalen får et gebyr på 10.000 kroner for brudd på kringkastingsloven, der det heter at det ikke er tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på TV i Norge.

«I vedtaket legger Medietilsynet blant annet vekt på at TV Vest har sendt partipolitisk reklame i nær tilknytning til et valg», presiseres det.

TV Vest kan klage på vedtaket, ifølge tilsynet.

Tidligere sak til menneskerettsdomstol

Samme TV-kanal sendte reklame for et politisk parti tilbake i 2003, den gang for Pensjonistpartiet.

Medietilsynet forklarer at daværende Statens medieforvaltning også da fattet vedtak om sanksjon for brudd på kringkastingsloven.

«Vedtaket ble imidlertid ikke iverksatt, da saken endte i den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Domstolen konkluderte med at det var brudd på ytringsfriheten å forby mindre partier å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på tv», opplyser tilsynet.

Siden har regjeringen bestemt å opprettholde forbudet mot politisk reklame på TV i Norge, men gjort tilpasninger for at mindre politiske partier skal få bedre ytringsadgang.

«Vi ser naturligvis at medieutviklingen har vært betydelig siden den første TV Vest-saken. Men i denne saken mener vi at det ikke er i strid med ytringsfriheten å håndheve forbudet, og da er det Medietilsynets ansvar å reagere på lovbruddet», sier Sekkelsten nå.