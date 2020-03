Øystein Tvenge tilbyr staten å leie Glittre sykehus i Nittedal for å innlosjere coronapasienter

– Vi har gjort staten oppmerksom på at vi har 14.000 kvadratmeter med sykehus stående til disposisjon. Vi har 140 sengerom. I tillegg har vi en flat tomt der vi kan rigge opp et midlertidig feltsykehus med 200 senger til. Det kan bli en bra løsning, sier Øystein Tvenge.

For to år siden kjøpte han sammen med brødrene Kristian og Roger Adolfsen Glittre sykehus ved Nittedal basert på en avtale fra 2014 og med overtagelse 1. januar 2019.

Siden har sykehuset stått tomt, men Tvenge varsler at Nittedal kommune skal ta sykehuset i bruk. Men før det kan sykehuset huse coronasmittede, mener Tvenge.

Han har selv bakgrunn som mediegründer og IT-investor, mens Adolfsen-brødrene er kjent for sin virksomhet knyttet til eldreomsorg, asylmottak og barnehager, og ofte er omtalt som «velferdsprofitører».

Det er viktigere at vi tar coronapasientene for staten. Kommunen vil kunne vente Øystein Tvenge

– Må opp i systemet

Glittre sykehus ble opprettet som statlig institusjon i 1925 og var et sanatorium for behandling av tuberkulose. Da tuberkulosen ble tatt knekken på tidlig på 1950-tallet, ble Glittre et lungesykehus, og det har siden 1990 vært drevet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, inntil Tvenge og Adolfsen overtok.

NY BRANSJE: Kristian Adolfsen og Roger Adolfsen har drevet asylmottak, eldreomsorg og barnehager. Nå vil de drive coronasykehus. Foto: Eivind Yggeseth

– Foreløpig har vi ikke fått noen respons på initiativet. Dette er nok noe som skal høyere opp i systemet, sier Tvenge.

Sammen med Adolfsen-brødrene betalte han nærmere 60 millioner kroner for sykehuset, men har ikke fått til noe selv etter lang tids arbeid.

– Vi har kommet så langt at det er gjort et kommunalt styrevedtak i Nittedal om at de skal flytte nye helsetjenester som de i dag kjøper i andre kommuner, til Glittre. Vi har imidlertid ikke rukket å skrive avtale ennå, sier Tvenge.

CORONALEIR: Glittre sykehus i Nittedal har 14.000 kvadratmeter og 140 sengerom. Foto: -

Ting går ikke så fort i staten, men viruset sprer seg raskt, og plutselig er vi der Øystein Tvenge

– Kommunen kan vente

Han mener at Nittedal kommune vil kunne vente hvis staten har akutt behov for Glittre til bruk i forbindelse med coronakrisen.

– Det er viktigere at vi tar coronapasientene for staten. Kommunen vil kunne vente litt, tenker jeg, sier Tvenge.

Han sier at han personlig har arbeidet for å få brukere til Glittre, men at coronainitiativet er spilt inn til Helse Sør-Øst av andre i systemet hans så sent som denne uken.

– Ting går ikke så fort i staten, men viruset sprer seg raskt, og plutselig er vi der. Hvis ikke leier vi ut til kommunen, for jeg tror det blir en løsning med dem. Det er ikke lett å drive sykehus, men det ser ut til at vi får til noe med dem. Og kanskje også med staten, sier Tvenge.