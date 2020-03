Coronaviruset spres i Afrika

Frykten er at sykdommen skal få fotfeste i land som det tett befolkede Nigeria. Det mest folkerike landet i Afrika har så langt to bekreftede tilfeller. Selv om landet er i stand til å håndtere mindre utbrudd, vil et stort utbrudd være lammende.

Søndag døde en 60 år gammel tysker i Egypt etter akutt lungebetennelse som følge av covid-19. Det er det første coronarelaterte dødsfallet som er registrert på kontinentet.

Egypt er så langt det hardest rammede landet i Afrika med 59 bekreftede tilfeller.

Mangel på testutstyr

Tirsdag er det registrert 104 smittetilfeller fordelt på ti land i Afrika. Av disse er 14 av tilfellene sør for Sahara, ifølge Al Jazeera.

I februar uttrykte generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) spesiell bekymring for risikoen for coronautbrudd i Afrika og ba om 675 millioner dollar i donasjoner for å øke beredskapen i sårbare afrikanske land.

Foreløpig har 33 av de 47 landene sør for Sahara testmuligheter, noe som er betydelig mer enn i februar da det var bare to.

Innen noen få uker vil alle landene ha utstyr til å teste for coronaviruset.

Ikke kapasitet

Afrika har tette handelsforbindelser med Kina, men så langt kan alle de bekreftede tilfellene spores tilbake til Europa.

Kontinentet strever allerede med en rekke andre sykdomsutbrudd, ifølge Michael Yao, som er sjef for WHOs nødoperasjoner i Afrika. Han er bekymret for at det ikke er nok kapasitet til å behandle kritiske tilfeller av coronaviruset, ifølge BBC.

– Vi råder land til i det minste å registrere tilfeller tidlig for å unngå spredning av det nye viruset innad i lokalsamfunnet. En slik utvikling vil bli vanskelig å håndtere, sier Yao, som blant annet har vært involvert i håndteringen av ebola både i perioden 2014–2016 og nå nylig under utbruddet i Kongo.

2.000 milliarder dollar

FN advarte mandag om at viruset i verste fall kan koste den globale økonomien 2.000 milliarder dollar i år.

FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) konkluderer i en rapport med at epidemien vil dytte noen land inn i resesjon og betydelig redusere veksten i den globale økonomien i løpet av året.

De anslår en vekst på «godt under» 2,5 prosent i 2020.

Det er mest sannsynlig at veksten vil bli under 2 prosent, noe som vil bety tap av verdier på rundt 1.000 milliarder dollar, ifølge rapporten.