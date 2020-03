Fjellregionen i Østerdalen vil ikke ha besøk utenfra de neste ukene

– Kommuneoverlegene i Tynset og Røros kommer med en sterk oppfordring om å begrense reiser inn og ut av Fjellregionen, sier kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng i Tynset til Røros-avisen Arbeidets Rett.

Ingen er så langt smittet av koronaviruset i den såkalte Fjellregionen, som består av de sju kommunene Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Røros, Tolga og Rendalen i Trøndelag og Innlandet fylker.

Anbefalingen gjelder foreløpig ut mars måned. Kommuneoverlegene forbereder innbyggerne på at situasjonen kan vare lenge.

– Vi har gjort en risikoanalyse for smitte i vårt distrikt. Vi er heldige og har god oversikt. Noen få sitter i karantene, men ingen er smittet. Resten av landet har begynte å miste kontrollen, sier kommuneoverlegen i Tynset til NRK.

Rådmann Morten B. Often i Tynset presiserer at kommunen ikke har lovhjemmel til å nekte folk å reise, men han håper likevel at folk følger oppfordringen.