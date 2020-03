Solberg: De mest inngripende tiltak vi har hatt i fredstid

Statsminister Erna Solberg holdt torsdag en pressekonferanse sammen med helseminister Bent Høie, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om coronavirusets påvirkning.

– Dette er en vanskelig tid for Norge og verden. Norge blir satt på en stor prøve som samfunn og som enkeltmennesker, sier Solberg.

DETTE ER TILTAKENE: Helsemyndighetene kom torsdag med nye, strenge tiltak som skal stanse koronasmitte i Norge. * Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges. Barnehager og skoler må imidlertid sørge for et tilbud for barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. * Alle som har vært i utlandet må holde seg hjemme i karantene. Det gjelder også dem som ikke har vært i områder langvarig spredning. Tiltaket gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar. * Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands. * Alle fritidsreiser frarådes. * Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. * Det blir innført adgangskontroll til helseinstitusjoner. Unngå å besøke institusjoner for eldre og andre sårbare grupper. * Det er forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idretts både innen- og utendørs. * Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene. * Alle treningssentre, svømmehaller og badeland stenges. * Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges. * Dagligvarebutikker får holde åpent. * Kollektivtilbudet opprettholdes for å sikre at alle som har samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb. (NTB)

Annerledes hverdag

Hun varsler at vi alle vil få en annerledes hverdag fremover.

– Det er avgjørende at alle landets innbyggere deltar i dugnad for å bremse smitte. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, sier Solberg.

Alle utdanningsinstitusjoner stenges fra klokken 18 torsdag. Kulturarrangementer forbys og barer, svømmehaller og frisører er blant dem som må stenge.

Det innføres også forbud mot kulturarrangementer, idrettsarrangementer og idrettsaktiviteter.

Spisesteder og kantiner som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand får holde åpent. Ellers må puber, barer og andre utelivsaktører holde stengt. Servering av mat skal ikke skje som buffé.

Også treningssentre, svømmehaller, badeland, frisører, hudpleie, massasje og lignende må stenge.

Det understrekes at matvarebutikker holder åpent som normalt, og at det ikke er noen grunn til å hamstre matvarer.

– Vi har allerede innført tiltak, men de er ikke lenger nok. I dag kommer de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å få stor inngripen i vår personlige frihet. Det griper inn i vårt hverdagslig og hvordan samfunnet fungerer, sier Solberg.

Unngå fritidsreiser

Helseminister Bent Høie (H) oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser i tiden fremover.

Kollektivtransporten skal imidlertid opprettholdes – blant annet slik at sikkerhetskritisk personell skal kunne komme seg på jobb.

– Butikker skal også være åpne. Det er ikke nødvendig å hamstre, sier helseministeren.

Serveringssteder

Alle serveringssteder må kunne holde en meters avstand mellom menneskene. Buffeter blir ikke tillatt.

– Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv, opplyser Helsedirektoratet.

Alle fra utlandet i karantene

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig, og vil sette alle som kommer fra utenfor Norden i hjemmekarantene.

Helsedirektoratet understreker at all innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer til å unngå fritidsreiser og alle reiser som ikke er strengt nødvendig. «Unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre,» er blant rådene.

Kollektivtransporten skal likevel opprettholdes, slik at de med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg på jobb.

Det strengeste tiltaket er altså at alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem.

Sykebesøk

Nye, strenge regler vil gjøre det vanskeligere å gå på sykebesøk.

– Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner, opplyser Helsedirektoratet.

Personer som har risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.