Oslo stenges ned: – Vi er i en krise

– Vi er i en krise, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus torsdag ettermiddag.

Der varslet han drastiske nye tiltak for å hindre spredning av coronaviruset:

Alle barnehager og barneskoler i Oslo stenges fra og med mandag, mens ungdomsskoler og videregående skoler stenger fra fredag. I første omgang gjelder dette for 14 dager.

Alle arrangementer med mer enn 50 deltagere forbys. Det betyr også at barer og restauranter i Oslo forbys å ta imot flere enn 50 gjester om gangen.

Alle kommunalt ansatte skal jobbe hjemme hvis det er mulig.

Alle må bidra

Byrådslederen understreker at alle som bor i hovedstaden, har et personlig ansvar for å bidra til å hindre smitte.

– Jo større ansvar hver og én av oss tar, jo lettere og raskere kan vi teste de som tror de er smittet, behandle de som er smittet, og beskytte de mest sårbare menneskene i vårt samfunn, sa Johansen.

Han oppfordret alle til å begrense sosiale sammenkomster og møter til det minimale.

– Vi er en reiseglad og mobil by. Så det vi frykter, er at det er mange som er bærere av smitten, som ikke har testet seg og vet om det, og som kanskje jobber i funksjoner hvor de igjen kan bidra til økt smitte. Jeg er redd for at vi kan få en voldsom topp nå i løpet av noen få dager, sier Johansen til NTB.

Han mener mørketallene sannsynligvis er store. For helsevesenet i Oslo kan situasjonen raskt bli prekær.

– Vi er redd for at helsesystemet vårt kan knele, sier Johansen.

Lover barnepass

Kommunen jobber samtidig med tiltak for å sikre at samfunnskritisk personell med små barn kan fortsette å jobbe. Det gjelder personell i helsevesenet, brannvesenet, vann, avløp og renovasjon og strøm.

Kommunen jobber nå «på spreng» for å få på plass en ordning for barnepass for disse gruppene, ifølge skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Johansen understreker at mange blir berørt.

– De tiltakene vi iverksetter, er svært inngripende og får store konsekvenser for livene til byens befolkning. Men ekstraordinære tiltak er nødvendige i en ekstraordinær situasjon.

Kollektivtiltak

Kommunen varsler også grep for å hindre smitte i kollektivtrafikken i Oslo.

Sjåførene skal skjermes så mye som mulig fra passasjerene. Dørene foran på busser og trikker vil derfor bli holdt stengt, og det vil ikke være mulig å betale kontant.

Det vurderes også om man skal stoppe på alle stoppesteder og åpne dørene automatisk, slik at passasjerene slipper å trykke på «stopp»-knappen.

I tillegg vil utrullingen av bysyklene bli fremskyndet.

Arild Hermstad (MDG), vikarierende byråd for samferdsel og miljø, sier det allerede har vært en nedgang i antallet kollektivpassasjerer i hovedstaden.

– Generelt virker det som at Oslo-folk har tatt til seg rådene, sier han.