Handelsbanken ikke overrasket over NAV-tallene

Arbeidsledigheten i Norge har skutt opp til 5,3 prosent fra 2,2 prosent på under en måned. Det er totalt 149.000 personer som er oppført som arbeidsledige nå. Bare den siste uken er det blitt 84.000 flere – en økning på 128 prosent.

– Norsk økonomi og det norske arbeidsmarkedet er inne i en svært krevende tid, og dette gir seg allerede utslag i permitteringer og sterkt økende arbeidsledighet. Slik situasjonen er nå forventer NAV at ledigheten vil fortsette å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Venter på Norges Bank

Økningen er nesten uten sidestykke i norsk historie, og økningen kommer først og fremst av permitteringer, som er ventet å øke ytterligere i tiden fremover.

Hos Handelsbanken Capital Markets er de ikke overrasket over tallene, og de skriver i en markedskommentar at de ikke utelukker at det kan bli ledigheten kan stige til det tosifrede. Meglerhuset skriver også at de forventer at Norges Bank setter styringsrenten ned til 0 om kort tid.