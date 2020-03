Petter Stordalen tilbyr Norge coronahoteller, konferanser og matlevering

«Koronakrisen skaper nye kreative hotelltilbud og samarbeid» er tittelen på Petter Stordalens melding til Norge fredag kveld. Her heter det at Stordalen-selskapet Nordic Choice Hotels har kontaktet kunder, samarbeidspartnere og gjester for å tilby lokaler og personale for nye behov og situasjoner.

– Vi har tidligere kontaktet myndigheter og kommuner i Norge og Sverige for å informere om ulike tiltak vi kan bistå med i den ekstraordinære situasjonen samfunnet står i grunnet koronaviruset, sier Torgeir Silseth, adm.dir. i Nordic Choice Hotels.

VELKOMMEN: Adm. direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels er klar for coronainntrykk. Foto: Eivind Yggeseth

– Formidabel mottagelse

– Vi kontakter stadig nye aktører, og nå har vi også sendt ut informasjon til alle medlemmer av Nordic Choice Club. Mottakelsen har vært formidabel, og vi har tro på at dette kan både hjelpe andre med lokal- eller personalmangel, og ikke minst de av våre ansatte som er permittert eller risikerer å bli det, sier Silseth.

Av meldingen fremgår det at Stordalen og Silseth tilbyr hoteller og hotellansatte som kan dekke renhold, produksjon og levering av mat, personell til lager-, omsorgs- eller andre tjenester, midlertidige lokaler for helseinstitusjoner, karanteneopphold, barnehager, videokonferanser, lager, opplæring og annet.

Streamingkonferanse

– Flere hoteller er allerede forespurt av kommuner og oppe og går som oppholdssted for personer i karantene. Vi kan også tilby gode avtaler for offentlig tjenestepersonell og helsepersonell som behøver innkvartering og overnatting, sier Silseth.

–I tillegg har Clarion Hotel Oslo laget midlertidige streaminglokaler for konferanseinnhold, seminarer og møter. Andre har startet take away-tjenester for mat. Så hotell- og servicetilbudet vårt er fortsatt oppe og går, men på litt andre måter, sier Silseth videre.

Med seg har hotellimperiet fått Stendi, som er Norges største omsorgsaktør.