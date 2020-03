Pressebrief med statsministeren og helseministeren

Det betyr at skolene og barnehagene blir stengt til over påske. Det gjelder også begrensningene på reiser og oppfordringene til å holde seg hjemme.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier statsminister Erna Solberg.

Opprettholder hytteforbudet

Ifølge regjeringen bør man ikke være mer enn fem sammen i gruppe utendørs, og innendørs bør man holde minsy to meters avstand.

«Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes», er blant de mange reglene som videreføres til etter påske.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formaner statsminister Erna Solberg.

Disse tiltakene videreføres: