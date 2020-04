Over halvparten av britene synes Boris Johnsons regjering reagerte for sent

Mer enn halvparten av den britiske befolkningen mener statsminister Boris Johnsons regjering var for treg med å implementere lockdown for å bremse spredningen av coronaviruset, melder Reuters.

En undersøkelse utført av Ipsos MORI i perioden 27. til 30. mars viser at 56 prosent av respondentene mener tiltakene for sosial distansering ble innført for sent.

4 prosent synes tiltakene ble innført for tidlig.

1.072 briter i alderen 18 til 75 år deltok i Ipsos MORIs undersøkelse.

23. mars ble det innført en tre uker lang lockdown i Storbritannia, og Johnson instruerte da innbyggerne til å holde seg hjemme.

79 prosent av respondentene i undersøkelsen sier de unnlater å forlate sin bolig. Før innføringen av lockdown var andelen 50 prosent, ifølge Reuters.