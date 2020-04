Dødsraten stiger

Over 68.000 coronasmittede hadde søndag kveld mistet livet, og dette tilsvarer 5,4 prosent av alle som har fått påvist smitte.

Dødsraten er dermed på vei oppover, men ser man på antallet døde i forhold til landenes innbyggertall, er Spania og Italia fortsatt i særklasse.

I Spania er det registrert 266 døde pr. 1 million innbyggere, mens tallet i Italia er 263, viser tall fra Worldometer.

Sverige hadde til sammenligning 40 døde pr. 1 million innbyggere lørdag, mens det tilsvarende tallet i Danmark var 31, i Norge 13 og i Finland 5.

Tester få

På verdensbasis har det funnet sted 8,7 coronarelaterte dødsfall pr. 1 million innbygger, men dette tallet henger sammen med at det i store deler av verden og flere folkerike land knapt nok er foretatt testing.

Norge ligger på niendeplass av over 200 land, med over 19.500 utførte tester pr. 1 million innbyggere, mens det i et land som India er utført bare 93 tester pr. 1 million innbyggere og i Indonesia bare 36.

Øker raskt

I USA, som nå står for hvert fjerde påviste smittetilfelle i verden, øker dødsraten svært raskt, særlig i New York.

Søndag kveld var det meldt om over 9.300 døde i USA, noe som tilsvarer 28 pr. 1 million innbyggere.

New York sto alene for nærmere 4.200 av dødsfallene, og dette tilsvarer 212 pr. 1 million innbyggere.