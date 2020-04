Flere får komme inn i Norge for å jobbe

Fra 16. mars har regelen vært at utlendinger uten oppholdstillatelse skal bortvises av hensyn til folkehelsen. To uker senere ble det myket opp for arbeidstagere i noen næringer, spesielt landbruket. Men fra torsdag av får flere EØS-borgere komme for å jobbe her i landet.

Det er ikke lenger krav om at de er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft. Ei heller må de ha begynt arbeidet i Norge før innreiserestriksjonene ble innført. Men reglene for karantene vil fortsatt gjelde for dem som kommer for å jobbe, presiserer regjeringen.