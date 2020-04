Halvparten av oss frykter at coronatiltakene lettes på for tidlig

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av ABC Nyheter.

Mandag åpner landets barnehager igjen etter å ha vært stengt siden midten av mars. Uka etter gjenåpnes småskolen og SFO, samt frisører og andre én-til-én-tjenester.

30 prosent svarer at de ikke synes det er for tidlig med en gradvis gjenåpning av samfunnet, mens 16 prosent svarer «vet ikke».

Det er naturlig at folk føler på frykt og engstelse, sier professor emeritus Arne Holte i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han peker på at frykten er en sentral faktor for at koronatiltakene faktisk skal fungere.

– Det er ikke tilstrekkelig at vi har tillit, vi må også være engstelige. Kombinasjonen av tillit og engstelse gjør at vi følger fornuftige råd, sier Holte, som tidligere har vært assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

