Ap-politiker frykter kaos når togstrekninger stenger i sommer

– Situasjonen er ekstra alvorlig i år på grunn av coronaviruset. Sommerstengningene begynner om to måneder, og de er langt unna å oppfylle krav om retningslinjer knyttet til coronasituasjonen, sier Aps fylkesleder i Viken, Halvard Ingebrigtsen, til Dagbladet.

Ifølge Bane Nor blir togstrekningen mellom Asker og Drammen stengt i seks uker fra 20. juni på grunn av vedlikeholdsarbeid.

27. juni stenger også strekningene Oslo S – Mysen og Oslo S – Rygge i seks uker for vedlikehold.

Det blir trolig satt opp buss for tog på strekningene i disse periodene. Ingebrigtsen frykter at man i verste fall kommer i en situasjon hvor systemet kneler og man ender opp med overfylte busser og kunder som ikke kommer seg hjem.

Han ber nå samferdselsminister Knut Arild Hareide om å komme på banen og ta ansvar for å planlegge for sommerstengingen på en måte som gjør at man unngår kaos.

Avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Hanne Bertnes Norli, erkjenner at koronasituasjonen byr på utfordringer.

– Det er en kjempespesiell situasjon. Vi jobber med å finne løsninger for å ha tilstrekkelig med kapasitet til å kunne overholde helsemyndighetenes råd og retningslinjer, sier hun.

