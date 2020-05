WHO advarer om immunitet

Uttalelsen fra WHO kommer samtidig som flere land har begynt å gjenåpne og letter på restriksjoner.

– Det er foreløpig ingen bevis for at personer som har kommet seg etter covid-19 og har antistoffer, ikke kan bli smittet for andre gang, sa FN-organisasjonen i en uttalelse lørdag.

WHO advarte om at mennesker som har blitt friske kan ha en tendens til å ignorere råd om folkehelse, som for eksempel slutte å bruke ansiktsmaske, fordi de tror de ikke lenger er en fare for seg selv eller andre.

Dette er spesielt bekymrende fordi testing blir mer utbredt, spesielt bruken av såkalte hurtigtester som viser om en person har vært smittet tidligere, skriver nyhetsbyrået AFP.

Nesten 3 millioner smittet

Verdens land har registrert over 203.000 dødsfall blant mennesker med virussykdommen covid-19. Over 2,9 millioner er bekreftet smittet.

USA har registrert over 54.000 dødsfall og ligger langt foran nummer to på lista, som er Italia med drøyt 26.300 dødsfall. Spania har registrert rundt 22.900 dødsfall, Frankrike 22.600.

Belgia hardt rammet

Storbritannia ble lørdag det femte landet i verden med over 20.000 bekreftede dødsfall, men det tallet omfatter bare dem som har dødd på sykehus.

Målt i dødsfall per 100.000 innbyggere, er det Belgia som er hardest rammet, med 59,7 døde per 100.000 innbyggere viser tall fra lørdag.

(©NTB)