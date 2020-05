Viken krever coronamilliard fra staten

Samtlige partier i fylkestinget stiller seg bak kravene som ble presentert onsdag.

Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) er spesielt bekymret for kollektivselskapene, etter at regjeringen bestemte at mye av samfunnet skulle stenges ned for å stanse koronaepidemien 12. mars. Da ble billettinntektene borte.

– Det er alvorlig for kollektivselskapene våre, for de er i ferd med å gå tom for penger, sier han til NTB.

Selskapene har fått noe kompensasjon, men det er ikke nok, ifølge Ingebrigtsen.

Ruter anslår inntektstap på 330–370 millioner kroner i Oslo og Viken «for de kommende månedene», ifølge kravlista. Brakar i tidligere Buskerud har tap på 13–17 millioner kroner i måneden, mens i Østfold beregnes kollektivtapene å være på 8 millioner kroner i måneden.

I tillegg kommer tapte skatteinntekter, samt bompenger. Ifølge Ingebrigtsen er årseffekten av tapene på over 1 milliard kroner.

Fylkespolitikerne ber også om å få erstattet utgifter til hygienetiltak og tapte inntekter i tannhelsetjenesten.

– Hvis vi ikke får kompensert inntektsbortfallet, vil det gå ut over driften, sier Ingebrigtsen.

Fylket ønsker også å få statlige midler til å vedlikeholde skoler og veier og til lærlingplasser. Det vil bidra til å holde hjulene i gang privat sektor, sier Ingebrigtsen.

Regjeringen har varslet at den vil komme med krisepakker til kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med at revidert nasjonalbudsjett legges fram 12. mai.

