Sterke reaksjoner på at Trump bryter med WHO

– Et skuffende tilbakeslag som vil sette arbeide med å fremme arbeidet med å fremme bedre helse i verden tilbake, mener Tysklands helseminister Jens Spahn.

Han er enig i at det trengs reformer for å sikre at WHO fortsatt blir en global aktør som utgjør en forskjell og mener Europa må trå til.

– EU må ta en ledende rolle og engasjer seg mer økonomisk, mener Spahn, som sier at dette vil være en av Tysklands viktigste prioriteter når landet overtar det roterende formannskapet i unionen 1. juli.

Alvorlig og farlig

Sveriges bistandsminister Peter Eriksson reagerer også sterkt på Trumps beslutning om å vende WHO ryggen og frykter at andre land nå vil følge etter.

– Det er veldig alvorlig og farlig, sier han.

– Veldig mange fattige og mindre land har ikke ressurser til å møte internasjonale utfordringer, slik som en pandemi. Det er svært ødeleggende dersom store land, som også har hatt en viktige rolle i finansieringen, velger å blåse i internasjonalt samarbeid og bare går sin vei, sier Eriksson.

– WHO og internasjonalt samarbeid trengs mer enn noensinne, sier han.

Kina-kritikk

Trump har vært sterkt kritisk til WHOs håndtering av coronapandemien og anklager organisasjonen for å ha gitt etter for kinesisk press og for å «fremme Kinas falske informasjon».

Coronaviruset ble først påvist i Kina, men landet fikk også raskt kontroll over smittespredningen.

Det har ikke USA gjort. Nærmere 1,8 millioner amerikanere har fått påvist smitte og blant dem er det nå registrert nærmere 105.000 dødsfall.