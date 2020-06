Obos-ansatte som demonstrerer får kontornekt

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj innfører ti dagers kontornekt for ansatte som deltar i «Black Lives Matter»-demonstrasjoner, skriver Dagens Næringsliv.

«Obos anbefaler ansatte som utgangspunkt å ikke delta som følge av risiko for smitte av Covid-19. Det er umulig å følge smittevernreglene når tusenvis av mennesker samles. I Obos heier vi på ytringsfrihet og kampen mot rasisme og for mangfold. Men vi må ikke glemme at Covid-19 fortsatt er en stor trussel mot liv, helse og vår økonomi», skrev Obos-sjefen i en advarsel til egne ansatte.

Siraj forteller til avisen at det for selskapet var viktig å håndtere situasjonen som har oppstått, og mener det er sannsynlig at noen av de 1.000 Obos-ansatte har deltatt. Å pålegge karantene i arbeidstiden har ikke vært vurdert juridisk.

–Jeg mener det ville vært direkte uforsvarlig hvis vi ikke hadde gjort ansatte oppmerksom på det. OBOS har ingen mulighet til å pålegge karantene på fritiden, men vi har i henhold til arbeidsgivers styringsrett rett til å pålegge hjemmekontor. Det vil i så fall bli utbetalt lønn på vanlig måte, sier han til DN.