Märtha Louise prøver igjen å selge kongeeiendommen med heftig rabatt

I august 2018 avslørte Se og Hør at millioneiendommen på Hankø skulle selges, og i april i fjor ble den lagt ut for salg til 35 millioner kroner.

Eiendommen lå ute for salg i et halvt år uten napp, før annonsen ble fjernet fra finn.no i oktober. Advokat Torbjørn Ek, som håndterer salget, forklarte at eiendommen ble fjernet fra markedet fordi sesongen var over, men at interessen var der.

Fredag ble eiendommen lagt ut på nytt på finn.no med en betydelig rabatt. Kongeeiendommen på 400 kvadratmeter og med åtte soverom er nå priset til 25 millioner kroner.

E24 meldte saken først.

– Markedet svarte ikke på prisen på 35 millioner kroner i fjor. Nå har vi justert oss etter tilbakemeldingene vi fikk i fjor og lagt oss på 25 millioner kroner, sier Ek til E24.