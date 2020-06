Jeffrey Sachs: Kald krig mellom USA og Kina større global trussel enn coronavirus

Den innflytelsesrike amerikanske økonomen Jeffrey Sachs mener tiltagende kald krig mellom Kina og USA vil være en større global trussel enn coronavirus.

Til BBC News sier Sachs, professor ved Columbia University, at verden nå, i kjølvannet av coronapandemien, går inn i en periode med «massive forstyrrelser uten noe lederskap», og at avstanden mellom de to supermaktene bare vil gjøre situasjonen verre.

– Ansvaret hos USA

Sachs mener ansvaret for fiendtligheten mellom de to landene ligger hos USA.

«USA er en kraft for splittelse, ikke for samarbeid», sier han til BBC.

Han beskriver USA som en kraft som forsøker å skape en ny kald krig med Kina, og at dersom landet lykkes med sin tilnærming, så vil vi ikke kunne returnere til noen normal situasjon, men heller gå ytterligere kontroverser og større farer i møte.

Sachs frikjenner imidlertid ikke Kina heller. Han trekker frem at landets fremvekst er en kilde til bekymring for nabolandene, særlig dersom det ikke vil gjøre mer for å forsikre at det vil vokse på en fredfull og samarbeidsvillig måte, og tilføyer at han tror Kina kunne gjort mer for å lette det han omtaler som «svært reelle bekymringer».