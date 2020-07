Fra 15. juli åpner regjeringen for reiser til EU og EØS-land

– Dersom det oppstår ny smittespredning og et land ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres, sier helseminister Bent Høie.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant annet smitte i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt, påpeker han.

– Sånn som det ser ut akkurat nå, ville for eksempel Tyskland vært grønt, Portugal rødt, mens Spania er det vi kan kalle for grått fordi vi nå ikke har gode nok data for å vurdere det ut fra kriteriene, sier Høie.

Hva som blir de nøyaktige anbefalingene får man vite den 10. juli, understreker helseministeren.