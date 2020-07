Virke mener Europa-åpning er godt nytt

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss, og innad i Europa legger vekt på smittespredning – ikke geografisk beliggenhet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i hovedorganisasjonen Virke, som representerer over 24.000 virksomheter primært innen handel- og tjenestenæringen.

Han understreker samtidig at dette ikke blir en sommer med normal reiseaktivitet, og at for mange bedrifter er sommersesongen allerede kjørt.

Virkesjefen etterlyser derfor en permitteringsordning i inntil 52 uker for de bransjene som er hardest rammet av smitteverntiltakene, som blant annet reiseliv, kultur og opplevelser.

