California erklærer nødsituasjon i budsjettet

I USA stiger antallet corona-tilfeller og bare i går, torsdag, ble det rapportert 39.818 nye smittetilfeller, som er ny rekord, melder TDN Direkt.

Økningen i antall smittede har ført til at California går inn i en nødsituasjon i budsjettet, som betyr at delstaten kan ta penger fra et nødfond.

I tillegg stoppet guvernøren av Texas gjenåpningen av delstaten midlertidig etter økte sykehusinnleggelser.