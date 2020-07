FHI-direktør kritisk til prosessen rundt stengingen av Norge

SKEPTISK: Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet.

SKEPTISK: Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet. Foto: Iván Kverme

Den 12. mars ble de mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge innført. Søndag melder VG at Folkehelseinstituttet (FHI) ikke var til stede under møtene der de store beslutningene ble tatt.

Etter et møte med helseminister Bent Høie den 11. mars tok helsedirektør Bjørn Guldvog avgjørelsen om å innføre svært inngripende tiltak. Planene ble konkretisert samme kveld, og lagt fram for Helsedirektoratet på et tidlig møte morgenen etter.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg opplyser at hun fikk innkallelse til dette møtet på en times varsel, men rakk det ikke på grunn av en forsinket taxi. Hun sier til VG at hun først fikk vite hva den fulle tiltakspakken inneholdt en drøy time før pressekonferansen den 12. mars, som hun selv deltok på.

– Jeg mener det er feil at man bestemmer seg for tiltak uten at FHI, som er statens smitteverninstitutt, har kunnet gi innspill på de konkrete enkelttiltakene og på den helhetlige tiltakspakken, sier folkehelsedirektøren til avisen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at han mener de kjente godt til FHIs vurderinger fra før, og basert på disse gjorde en helhetsvurdering.