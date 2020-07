EU godkjenner gigantisk tysk krisepakke

Kommisjonen mener det tyske fondet har gode nok kontrollmekanismer til å sikre at det ikke blir for konkurransevridende. Med onsdagens vedtak har EU godkjent tiltak for til sammen 600 milliarder euro – nesten 6.400 milliarder kroner – i Tyskland.

– I denne vanskelig tiden jobber vi tett med medlemslandene for å finne fungerende løsninger for å gi det coronarammede næringslivet tilgang til finansiering, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

(©NTB)